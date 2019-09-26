Kayseri'de 7 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin dava

Kayseri'de otomobiliyle zikzak yaparak kazaya sebebiyet verdiği ve aynı aileden 7 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu ileri sürülen firari sanığın duruşması görüldü.



Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ile müşteki avukatı hazır bulundu.



Trafik kazasında 4 kardeşini kaybeden müşteki Ahmet Üzüm, olayın üzerinden yaklaşık 2 yıl geçtiğini belirterek, "Olay açıktır. Sanığın bir an önce en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Müşteki avukatı, Gürcistan'da olduğu öne sürülen sanık Adnan Özdemir hakkında yurt dışı yakalama kararı çıkarılması talebini yineledi. Yakalama emrinin sanığın yakalanması için yeterli olmadığını belirten avukat, şunları söyledi:

"Buna ilişkin içtihatları da sunduk. Yakalama emrinin yurt dışında da uygulanması gerektiği kanaatindeyiz. Gürcistan'daki bir kişinin Türkiye'de yakalanmasını beklemek mağdurları daha da mağdur etmektedir, müvekkiller mağdurdur. 7 kişinin hayatına kasteden kişi olaydan bir gün sonra kaçmıştır. Sanık hakkında yurt dışında yakalama emri çıkartılmasında hukuken bir engel bulunmamaktadır."

Sanık Adnan Özdemir hakkında çıkartılan yakalama emrinin devamı ile infazının

beklenilmesine ve sanığın yurt dışından temini yönündeki talebin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Ocak 2020'ye erteledi.

Olay

Atilla Hazar idaresindeki cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı özel ambulans, 26 Mart 2018'de Kayseri- Malatya kara yolu Mimsin kavşağı yakınında, otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçtiği öne sürülen Mustafa Üzüm'ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobille çarpışmıştı. Sürücü Üzüm ile araçtaki aynı aileden Mehmet (36), Safiye Nur (6), Hamza (8), Zehra (29) ve Soner Üzüm hayatını kaybetmişti. Hazar ve ambulanstaki acil tıp teknisyeni Ertan Dönmez ile otomobilde bulunan Kader Üzüm yaralanmıştı.



Yaralanan Kader Üzüm'ün, 8 gün tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 7'ye yükselmişti.



Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil, kent merkezindeki bir binanın otoparkında bulunmuş, sürücüsünün Gürcistan'a kaçtığı tespit edilmişti.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zanlı Adnan Özdemir'in şehir içinde çok hızlı ve kontrolsüz seyrettiği, araçlar arasında makas attığı, orta şeritten sol şeride doğru ani manevra yaparak, Mehmet Üzüm'ün kullandığı araca çarptığı öne sürülmüştü.



Çarpmanın etkisiyle hakimiyetini kaybeden Üzüm'ün, otomobiliyle karşı şeride geçerek, Atilla Hazar'ın kullandığı ambulansla çarpıştığı belirtilen iddianamede, Özdemir'in, kazada asli kusurlu ve bilinçli taksirle hareket ederek ölüm ve yaralanmaya neden olmak suretiyle atılı suçu işlediği kaydedilmişti.