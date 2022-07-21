Kayseri'de 7'si firari hükümlü 14 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 7'si firari hükümlü 14 kişi yakalandı

21.07.2022 21:45
Kayseri'de 7'si firari hükümlü 14 kişi yakalandı

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 14 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 14 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında 1 yıl 3 ay ile 5 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı 14 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 7 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 7 şüpheli serbest bırakıldı.

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Aranan şahıslara operasyon: 14 gözaltı Aranan şahıslara operasyon: 14 gözaltı Kayseri'de 6'sı firari hükümlü 13 kişi yakalandı Kayseri'de 6'sı firari hükümlü 13 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 7'si firari hükümlü 14 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 7'si firari hükümlü 14 kişi yakalandı - Son Dakika
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