Operasyonda, haklarında 3 ay 22 gün ile 13 yıl 3 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K, O.U, H.D, A.K, İ.S, A.Y. ve O.Ç. ile farklı suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 7'si firari hükümlü 18 kişi yakalandı - Son Dakika

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