Kayseri'de 7 farklı olayın şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 7 farklı olayın şüphelisi yakalandı

31.08.2022 22:41
Kayseri'de 7 farklı olayın şüphelisi yakalandı

Kayseri'de 7 suç kaydı ile aranan şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de 7 suç kaydı ile aranan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşanan hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, ikamet ve iş yerinden hırsızlık gibi 7 farklı olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen kişiyi yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 7 farklı olayın şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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