Kayseri'de 7. Ulusal Fotoğraf Yarışması - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 7. Ulusal Fotoğraf Yarışması başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, amatör ve profesyonel herkesin katılabileceği yarışmanın konusu "Pandemi ile Yaşam" olarak belirlendi.

Kültür ve sanat alanındaki etkinlikleriyle sosyal hayatı renklendirmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda farkındalık oluşturmak için salgın sürecini işleyecek.

Başvuruların 4 Aralık'ta son bulacağı yarışmada birinciye altın madalya ve 6 bin lira, ikinciye gümüş madalya ve 5 bin lira, üçüncüye ise bronz madalya ve 4 bin lira ödül verilecek.

Yarışmada ayrıca mansiyon ödülleri 1000 lira, sergilenmeye değer 50 esere verilecek ödül ise 250'şer lira olarak belirlendi.

Yarışmaya katılmak isteyenler detaylı bilgiye kayseri.bel.tr adresinden ulaşabilirler.