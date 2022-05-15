Kayseri'de 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

15.05.2022 17:06
Kayseri'de 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda 11 suçtan 7 yıl 6 ay hapis ve 64 bin lira adli para cezası bulunan M.Ö. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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