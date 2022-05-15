Kayseri'de 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Merkez Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda 11 suçtan 7 yıl 6 ay hapis ve 64 bin lira adli para cezası bulunan M.Ö. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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