Üye Girişi
70 yaşındaki kadının çantasını çalan zanlı yakalandı - Son Dakika

70 yaşındaki kadının çantasını çalan zanlı yakalandı

13.02.2022 17:15

Kayseri'de 70 yaşındaki kadının el çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de 70 yaşındaki kadının el çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Keykubat Mahallesi'nde yürüyen kadının, içerisinde 720 lira bulunan el çantası, yanına gelen H.Ö. (26) tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın bildirilmesi üzerine yapılan çalışmalarda şüpheliyi kent merkezinde yakaladı.

Güvenlik kameralarına, zanlının cüzdanı içinden aldıktan sonra çantayı yere attığı ve peşinden 70 yaşındaki kadını takip ettiği yansıdı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

70 yaşındaki kadının çantasını çalan zanlı yakalandı
70 yaşındaki kadının çantasını çalan zanlı yakalandı
70 yaşındaki kadının çantasını çalan zanlı yakalandı

YORUMLAR
500

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 70 yaşındaki kadının çantasını çalan zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:19 Akdeniz ekibi derin bir nefes aldı! Karagümrük'ü yenen Antalyaspor, Galatasaray'ı telaşlandırdı
18:18 Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi
18:05 Zirvede önemli karşılaşma! Trabzonspor-Konyaspor maçında ilk 11'ler netleşti
17:54 Bravo Ebrar Karakurt! Milli voleybolcumuz İtalya'nın gündemine oturdu
17:52 Kirayı ucuzlatmak için ev sahibiyle flört etmek isteyen kadın, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğradı
17:48 Neden 28 Şubat tarihi seçildi? Kemal Kılıçdaroğlu merak edilen soruyu cevapladı
17:23 Feci suikastın detayları gün yüzüne çıktı! İki kadın da kısa süre önce eşinden boşanmış
17:20 Almanya'da Frank-Walter Steinmeier tekrardan cumhurbaşkanı seçildi
17:19 Yattara, 41 yaşında top koşturdu! İşte yeni takımı ve dikkat çeken forma detayı
17:04 Öğretmenin, annesi vefat eden öğrencisiyle ilgili paylaşımı okuyanları hüngür hüngür ağlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 18:27:45. #1.12#
SON DAKİKA: 70 yaşındaki kadının çantasını çalan zanlı yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement