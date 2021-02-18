Kayseri'de 75 mahalle yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapanan 75 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan Bünyan'da 4, Develi'de 10, Kocasinan'da 16, Pınarbaşı'da 20, Sarız'da 10, Talas'ta 3, Tomarza'da 10 ve Yahyalı'da 2 olmak üzere toplam 75 mahalle yolu trafiğe açıldı.

Sarız'da ise 8 mahalle yolunda kar ve yoğun tipinin devam etmesi nedeniyle yol açma ve temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kentteki 7 noktada, toplam 125 araç ve 273 personel çift vardiya halinde çalışmalarda görev alıyor.