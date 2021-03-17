Kayseri'de 77 hırsızlık olayının şüphelisi 89 şahıs yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de 77 hırsızlık olayının şüphelisi 89 şahıs yakalandı
17.03.2021 16:01
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 77 hırsızlık olayının şüphelisi olan 89 şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 77 hırsızlık olayının şüphelisi olan 89 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin 15 Şubat - 14 Mart tarihleri arasında yaptıkları çalışmalar neticesinde 24'ü evden hırsızlık, 21'i iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, 9'u otodan hırsızlık, 15'i açıktan hırsızlık, 8'i diğer hırsızlıklar olmak üzere işlem yapılan 77 olayda, şüpheli 89 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 16'sı tutuklanırken, şüpheli şahıslardan elde edilen yaklaşık 22 bin 450 TL değerinde malzeme sahiplerine teslim edildi. - KAYSERİ
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