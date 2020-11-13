Kayseri'de 79 tasarım beceri atölyesi açıldı - Son Dakika

Kayseri'de 79 tasarım beceri atölyesi açıldı

13.11.2020 13:39

Kayseri'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Erciyes Anadolu Holding tarafından okullara yapılan 79 tasarım beceri atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Kayseri'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Erciyes Anadolu Holding tarafından okullara yapılan 79 tasarım beceri atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Şehmus Günaydın, Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulunda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da telekonferansla katıldığı törende, bu atölyelerin öğrencilerin becerilerini ortaya çıkarmak için önemli olduğunu dile getirdi.

Atölyelerdeki eğitimciler için Erciyes Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol yapıldığını aktaran Günaydın, "Biz çocuklarımızın normal ders saatleri dışında bu atölyelerle birtakım becerilerini açığa çıkaracağız. Kayseri olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Sizlerin ortaya koyduğu 2023 vizyonu kapsamında ilimizin tekli eğitime geçmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz 2023'e gelmeden inşallah 2020 yılında ihtiyacımız olan 1700 derslik inşa ederek bu hedefimize varacağız." diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları protokol kapsamında tasarım beceri atölyelerinin etkin kullanılması için projeye dahil edilen öğretmenlere ERÜ'deki akademisyen ve alan uzmanları tarafından salgın süreci bitene kadar uzaktan eğitim verileceğini belirtti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal da Türkiye'nin teminatı olan çocuklar ve gençler için bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Güçlü toplum, güçlü Türkiye hedeflerine ulaşabilmek için çocukların gerek zihni gerek teknik donanımlarını artırmak gerektiğini ifade eden Gülal, "Bu vizyonla oluşturulan tasarım beceri atölyeleri projesinde değerli paydaşlarımızla katkı sağlıyoruz. 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde 79 tasarım beceri atölyesini Erciyes Anadolu Holding sponsorluğunda eğitim camiamıza kazandırmaktan gurur duyduk. Elimizdeki yapının bütçe imkanları ölçüsünde Milli Eğitim Bakanlığımızla iş birliğimizi sürdüreceğimizi bildirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Gülal, TMSF bünyesindeki bir şirketin sponsorluğunda Kayseri'ye 24 derslikli okul kazandıracaklarını, yıl bitmeden temelini atmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da belediye olarak eğitime katkı vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Törende, tasarım beceri atölyesi açılan okulların müdür ve öğrencileri de telekonferansla Bakan Selçuk'a ve Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından atölyenin açılış kurdelesi kesildi. Katılımcılar daha sonra okulun bahçesinde ağaç dikti.

Kayseri'de 79 tasarım beceri atölyesi açıldı
Kayseri'de 79 tasarım beceri atölyesi açıldı
Kayseri'de 79 tasarım beceri atölyesi açıldı
Kayseri'de 79 tasarım beceri atölyesi açıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Anadolu Grubu, Erciyes, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 79 tasarım beceri atölyesi açıldı - Son Dakika


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