Kayseri'de 795 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de 795 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

19.02.2021 15:55
Kayseri'de 795 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin şüphelendiği İ.A.'nın üzerinde ve kaldığı rezidansta yapılan aramada, 936,20 gram sentetik kannabinoid, 1,25 gram metamfetamin, 12,45 gram sentetik kannabinoid madde yapımında kullanılan toz madde ile 97,35 gram sıvı madde ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda, şahsın saklamış olduğu yerlerde de iki paket halinde toplam 795 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Çalışmada bulunan materyallere el konulurken, İ.A. da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kayseri'de 795 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 795 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Mutasyonlu koronavirüse yakalanan 66 yaşındaki Toygun Ateş hayatını kaybetti Kanser eşine ve 5 çocuğuna bakmak için yaşam mücadelesi veren baba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi İrfan Can Kahveci, transferinden sonra ilk kez konuştu: Fenerbahçe benim hayalimdi Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınamasına HDP'den ilk yorum: Biz de aynı düşüncedeyiz İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı ortaya çıktı Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi Instagram'ın mesaj özelliğini kapatan Bergüzar Korel, ilk defa olayın iç yüzünü anlattı Kılıçdaroğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısına Destici'nin HDP'ye yönelik eleştirileri damga vurdu
Fenerbahçe U-15 Eski Antrenörü İlknur Aktaş'tan Fenerbahçe U-15 Eski Antrenörü İlknur Aktaş'tan "Futbolcu olmak için yetenek gerekli mi?" sorusuna yanıt         
15:55
Manchester City, Lionel Messi'ye 430 milyon poundluk tarihe geçecek bir sözleşme sundu Manchester City, Lionel Messi'ye 430 milyon poundluk tarihe geçecek bir sözleşme sundu         
15:36
Eve giren hırsız, bir mahalleden 2'si mutasyonlu olmak üzere 11 kişiye korona bulaştırdı Eve giren hırsız, bir mahalleden 2'si mutasyonlu olmak üzere 11 kişiye korona bulaştırdı         
14:59
Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Trabzon'da yeni yasaklar geldi Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Trabzon'da yeni yasaklar geldi         
14:55
Galatasaray 1,5 yıldır takip ettiği 'Yeni Hagi' Olimpiu Morutan için harekete geçecek Galatasaray 1,5 yıldır takip ettiği 'Yeni Hagi' Olimpiu Morutan için harekete geçecek         
14:42
HDP'li Pervin Buldan'a açıkça soruldu: Terör örgütü PKK ile irtibatınız var mı? HDP'li Pervin Buldan'a açıkça soruldu: Terör örgütü PKK ile irtibatınız var mı?         
14:24
Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun sevgilisi psikiyatri kliniğine yatırıldı Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun sevgilisi psikiyatri kliniğine yatırıldı         
13:22
Yeni doğum yapan kadın, annesi ve erkek arkadaşının birlikte kaçtığını öğrenince adeta yıkıldı Yeni doğum yapan kadın, annesi ve erkek arkadaşının birlikte kaçtığını öğrenince adeta yıkıldı         
12:50
Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti         
12:14
Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu         
12:00
Şartlı tahliye kurallarını ihlal eden ünlü Instagram modeli, tutuklanmamak için polisten kaçıyor Şartlı tahliye kurallarını ihlal eden ünlü Instagram modeli, tutuklanmamak için polisten kaçıyor         
11:57
İl Başkanı kürsüde konuşurken Divan Kurulu'ndan uyarı geldi: Seni Cumhurbaşkanına şikayet ederim İl Başkanı kürsüde konuşurken Divan Kurulu'ndan uyarı geldi: Seni Cumhurbaşkanına şikayet ederim         
11:28
Kanser geçirdiği için korona aşısını sağ koldan olan Nilüfer'den kendisini tiye alan takipçisine cevap Kanser geçirdiği için korona aşısını sağ koldan olan Nilüfer'den kendisini tiye alan takipçisine cevap         
10:59
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı şeye takıldı Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı şeye takıldı         
10:20
Huysuz Virjin'in yeğenleri, yardım kuruluşuna bağışlanan vasiyete itiraz etti Huysuz Virjin'in yeğenleri, yardım kuruluşuna bağışlanan vasiyete itiraz etti         
07:48
Hareketli gece! Müşteriyi rahatsız eden koku, taksicinin uyuşturucu düzeneğini ele verdi Hareketli gece! Müşteriyi rahatsız eden koku, taksicinin uyuşturucu düzeneğini ele verdi         
06:03
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2021 16:05:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de 795 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei