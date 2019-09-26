Kayseri'de 8 asırlık köşk restore edilecek

Kayseri'de, Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırılan Hızır İlyas Köşkü'nde restorasyon çalışması başlatıldı.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın "Benzersiz Şehirler Projesi" kapsamında daha önce açıkladığı "Hıdırellez Gök Gözlem Evi Projesi" hayata geçiriliyor.

Proje kapsamında Erkilet Mahallesi'ndeki Hızır İlyas Köşkü'nde restorasyon çalışması başlatıldı.

Gök gözlem evine dönüştürülecek tarihi yapı, şehir manzarasıyla da dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, tarihi ve kültürel eserlerin korunması, gelecek nesillere aktarılması için her türlü gayreti gösterdiklerini belirtti.

Yenilikçi belediye anlayışıyla kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çolakbayrakdar, tarihi yapılara da sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktardıklarını bildirdi.

Hızır İlyas Köşkü'ndeki restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yapımı 1241-1242 yıllarına ait tarihi mekanı restore ederek günümüze kazandıracağız ve bizden sonraki kuşaklara da kültür mirası olarak bırakmış olacağız. Gök gözlem evi haline dönüştürülecek tarihi yapıda geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştirilmesine katkı sağlayacağız. Aynı zamanda astronomi ve uzay bilimi alanında bilgi donanımı olarak dünyayla rekabet edebilecek düzeyde gençler yetiştireceğiz."

Hızır İlyas Köşkü

Hızır İlyas Köşkü, Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından Hıdırellez Tepesi'ne büyük bir tümülüsün üstüne yaptırıldı. Av köşkü olarak planlanan yapı, bazı kaynaklara göre şifahane olarak kullanıldı. Şehre hakim konumda bulunan, kesme taş duvar örgüsüyle inşa edilen ve yığma tekniği de kullanılan yapıda, hol, mescit, eyvan ve bir mutfak yer alıyor.