Kayseri'de 8 ev, heyelan riskine karşı tedbir amaçlı tahliye edildi - Son Dakika

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki bir mahallede 8 ev, heyelan riskine karşı boşaltıldı.

Erkilet Mahallesi'nde yamaçta iki gün önce küçük çaplı meydana gelen toprak kayması nedeniyle buraya ulaşılan yol kapatıldı.

Kaya parçalarının yol kenarına düştüğü olayda evlerde hasar oluşmazken Vali Şehmus Günaydın, AFAD ekipleriyle bölgede inceleme yaptı.

Yapılan değerlendirme sonucu bilirkişilerin tavsiyesiyle mahallede risk altında bulunan 8 evin tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

Mahalle muhtarı Ahmet Ceyhan, AA muhabirine, bölgede yaşanan küçük çaplı toprak kayması ve kaya düşmesi nedeniyle alınan karar sonrası hanelerin boşaltıldığını söyledi.

Ceylan, tahliye edilen evlerde yaşayanlara devletin kira yardımı ya da ikamet etmeleri için konut kiralayacağını dile getirdi.

Can kaybı yaşanmamasına sevindiklerini belirten Ceyhan, bu bölgede tarım arazileri bulunduğunu, çiftçilerin mağduriyet yaşamaması için yollarda çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.