Kayseri'de 8 farklı hırsızlık olayının 4 zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de 8 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 4 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde Hacılar ilçesinde evlerden yapılan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlenen operasyonlarda 8 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 4 kişiyi, çaldıkları malzemelerle yakaladı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan ilçede uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere 7 ayrı suçun faili olarak aranan 1 şüpheli de yakalanarak tutuklandı.