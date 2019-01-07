Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 8 Fetö Şüphelisi Adliyede

Kayseri'de 8 Fetö Şüphelisi Adliyede

40 dakika önce

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 gün önce gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de 8 Fetö Şüphelisi Adliyede, System.String[]
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 gün önce gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'nın deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kentte bakkal ve büfe olarak faaliyet gösterilen iş yerlerinde, kontörlü telefondan 'TSK personelinden sorumlu mahrem imamlar' tarafından arandıkları belirlenen ve askeri öğrenciyken ilişkileri kesilen şüphelilerden O.F.A., Y.D., A.G., T.T., E.G., Ü.B., F.Ç. ve A.C., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise arandığı belirtildi. 

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:44 Kaynak: DHA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayseri, Güncel
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