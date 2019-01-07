Kayseri'de 8 Fetö Şüphelisi Adliyede

Kayseri'de, FETÖPDY soruşturması kapsamında 4 gün önce gözaltına alınan 8 kişi, emneiyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de, FETÖPDY soruşturması kapsamında 4 gün önce gözaltına alınan 8 kişi, emneiyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'nın deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kentte bakkal ve büfe olarak faaliyet gösterilen iş yerlerinde, kontörlü telefondan 'TSK personelinden sorumlu mahrem imamlar' tarafından arandıkları belirlenen ve askeri öğrenciyken ilişkileri kesilen şüphelilerden O.F.A., Y.D., A.G., T.T., E.G., Ü.B., F.Ç. ve A.C., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise arandığı belirtildi.

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