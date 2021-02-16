Kayseri'de 8 hırsızlık olayının 2 şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de 8 hırsızlık olayının şüphelisi olarak yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Jandarma Komutanlığı ekipleri Melikgazi ve Talas ilçelerindeki hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 8 olayın faili olduğu belirlenen E.D. ve İ.D. Güzelköy Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Zanlılardan E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, İ.D. tutuklandı.