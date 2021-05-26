8 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de son 10 günde 8 hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Suç Araştırma ve Hırsızlık Büro ekipleri, iş yeri, kurum, ikamet ile bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla yapılan 8 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, olayların failinin S.K. olduğunu tespit etti.

Gizlendiği ikamette yakalanan S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.