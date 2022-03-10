Kayseri'de 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı

10.03.2022 12:37
Kayseri'de 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 8 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince otomobillerden ve ikametten hırsızlık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüpheliler A.T.D, M.A, V.Y, A.D, M.T, D.Y, G.S. ve İ.P.Y. yakalandı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin otomobil, ev ve iş yerlerinden 2 bin 300 lira ile yaklaşık 22 bin lira değerinde akü ve kablo çaldıkları öğrenildi.

İkametten hırsızlık olaylarının daha çok semt pazarlarının kurulu olduğu günlerde arttığı belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı.

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Kayseri'de 6 hırsızlık olayının şüphelisi 8 kişi yakalandı Kayseri'de 6 hırsızlık olayının şüphelisi 8 kişi yakalandı Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 11 kişi yakalandı Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 11 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Kayseri, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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