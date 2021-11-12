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Kayseri'de 8 hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de 8 hırsızlık zanlısı yakalandı

12.11.2021 12:08
Kayseri'de 8 hırsızlık zanlısı yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8 hırsızlık şüphelisi gözaltına aldı.

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8 hırsızlık şüphelisi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde ikamet, iş yeri ve araç gibi yerlerden yapılan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 11 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen şüpheliler H.Ç, F.Ç, B.C.Y, O.B, S.A, A.C, E.K. ve N.N.Ö. kent merkezindeki ikametlerinde gözaltına alındı.

Zanlılardan B.C.Y, O.B, S.A, A.C, E.K. ve N.N.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen H.Ç. ve F.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerden H.Ç'nin hırsızlık suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Kayseri'de 8 hırsızlık zanlısı yakalandı
Kayseri'de 8 hırsızlık zanlısı yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 8 hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika


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