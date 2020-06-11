Kayseri'de 8 katlı apartman, karantinaya alındı - Son Dakika

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde 8 katlı apartman, ismi öğrenilemeyen baba ile oğlunda koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Erkilet Osman Gazi Mahallesi'nde bulunan Doğru Apartmanı'nda oturan baba ile oğlu, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Covid-19 testleri pozitif çıkan baba ile oğlu, hastanede tedaviye alındı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından 32 daireli apartman, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Bunun üzerine polis, bina girişine şerit çekerek, giriş ve çıkışları kapattı. Sağlık ekipleri de binada yaşayanlardan Covid-19 testi için numune aldı.