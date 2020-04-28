Kayseri'de 8 katlı apartmana 'koronavirüs' karantinası - Son Dakika

Kayseri'de 8 katlı apartmana 'koronavirüs' karantinası

KAYSERİ'de, apartman görevlisi ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 8 katlı bina karantinaya alındı.

Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi Kocasinan Caddesi'nde bulunan Saylak Elit Apartmanı görevlisi Ali A.ve eşi yüksek ateş şikayeti ile 24 Nisan'da Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu. Ali A. ve eşine yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine görev yaptıkları apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Polis, 24 ailenin yaşadığı binanın girişine şerit çekti. Binaya giriş ve çıkışlara izin verilmezken, apartmanda oturan kişilerin 14 gün karantina altında tutulacağı öğrenildi. Binada oturanların yiyecek ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı bildirildi.