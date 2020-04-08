Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 8 katlı binaya 'koronavirüs' karantinası - Son Dakika
Kayseri'de 8 katlı binaya 'koronavirüs' karantinası
1 saat önce
KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 8 katlı bina karantina altına alınarak, dış kapısı mühürlendi.
KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 8 katlı bina karantina altına alınarak, dış kapısı mühürlendi.
Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi 4356'ncı Sokakta bulunan Karepark Apartmanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. 8 kat, 32 daireden oluşan binaya gelen polis ekipleri, apartmanın dış kapısını mühürledi. Binaya giriş ve çıkışlar da durduruldu. Binada oturan kişilerin 14 gün karantina altında tutulacağı öğrenildi. Apartmanın da Kocasinan Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildiği bildirildi. Binada oturanların yiyecek ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:52 Kaynak: DHA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancaktepe'de yapılacağını duyurduğu hastanenin alanı böyle görüntülendi Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı "Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi