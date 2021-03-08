Kayseri'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları - Son Dakika

Kayseri'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

08.03.2021 13:55
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Kayseri'de çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Kayseri'de çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, mesajında, 8 Mart'ın dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri ve uluslararası kutlanması kabul görülen bir gün olduğunu belirtti.

Kadınların hem toplumun hem de ailenin temeli olduğunu vurgulayan Nursaçan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, yönetim kurulumuz adına bölgemizde çalışan tüm kadın çalışanlar başta olmak üzere tüm Türk ve dünya kadınlarına sağlık ve huzur dolu bir gelecek temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri Barosundan kutlama

Kayseri Barosu Başkanlığı Kadın Hakları Komisyonu adına yapılan açıklamada ise kadına yönelik her türlü şiddet kınandı.

Kadın cinayetlerine dikkat çekilen mesajda, "Değerlerimizin temsilcisi ve koruyucusu kadınlarımızın hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak hepimizin görevidir. Temel hak ve özgürlüklerimize saygı gösterilen ve kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kalktığı, kadının eşit ve özgür bir birey olarak var olduğu bir dünya diliyor, tüm kadınların dünya kadınlar gününü kutluyoruz." açıklamasına yer verildi.

MMO Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol'un mesajı

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol da yayımladığı mesajla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Tarihte kadının yeri ve öneminin her zaman özel olduğunu belirten Varol, şunları kaydetti:

"Toplumun temeli olan kadınlar, çocukları ve dolayısı ile toplumu yetiştirerek, ülkenin kaderini çizerler. Tüm kadınlara ne kadar özel olduklarını hatırlatmak, duygusallıklarının zayıflık değil, aksine onları güçlü kılan özellikleri olduğunu vurgulamak isterim. Kadının isterse yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bu yüzden tüm kadınlar kendi öz benliklerinin farkına varmalı ve istekleri her neyse onun peşinden gitmelidir. Başta şehit anne ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok'un mesajı

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ise mesajında kadın elinin değdiği her yerde bir güzellik olduğunu belirtti.

Evinde anne, işyerinde çalışan, toplumda saygın bir fert olan kadınların, ülkede toplumsal birlik ve dirlik için önemli olduklarını vurgulayan Tok, kadınların sosyal ve ekonomik hayatın içinde eşit, onurlu ve saygın bir yeri olması gerektiğini ve bunun artmasında da herkese büyük görevlerin düştüğünü ifade etti.

Kadına şiddet ve kadın cinayetlerine tepki gösteren Tok, "Güçlü kadın, huzurlu Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Bu vesileyle her şeyin en güzeline layık olan Türk kadınının Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları - Son Dakika


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