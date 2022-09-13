KAYSERİ'DE 8 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

KAYSERİ'de, 'fuhşa teşvik etmek ve yaptırmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan Ü.M., polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'fuhşa teşvik etmek ve yaptırmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan Ü.M.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesindeki bir adreste saklandığı belirlendi. Polis ekiplerinin adrese düzenlediği operasyonda Ü.M. yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. (DHA)
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