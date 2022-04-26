Kayseri'de 8 yıl önceki cinayetin sanığı yargılanıyor - Son Dakika
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Kayseri'de 8 yıl önceki cinayetin sanığı yargılanıyor

26.04.2022 18:53
Kayseri'de 8 yıl önceki cinayetin sanığı yargılanıyor

Kayseri'de 8 yıl önce bir kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Kayseri'de 8 yıl önce bir kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.G. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Esasa ilişkin savunmalarını hazırladıklarını belirten sanık avukatı, Yargıtay'ın yakın zamanda, benzer bir dosyada bozma ilamı verdiğini belirterek, bu kararın incelenmesini istedi.

Söz verilen sanık, diyeceği bir şey olmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

M.G, 16 Nisan 2014'te, Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Emrah Caddesi'nde aracında bulunan Mustafa Esen'i tabancayla ateşe ederek yaralamış, Esen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan M.G, 7 yıl sonra Aydın'ın Didim ilçesinde yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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