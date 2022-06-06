Kayseri'de 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Kayseri'de 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

06.06.2022 11:52
Kayseri'de 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 80 yaşındaki kişi, yalnız kaldığı evinde ölü bulundu.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 80 yaşındaki kişi, yalnız kaldığı evinde ölü bulundu.

Hürriyet Mahallesi Reyhan Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Ü.G'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Ü.G'yi yerde hareketsiz yatarken bulan polis, sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Eve gelen ekipler, Ü.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan Ü.G'nin cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayseri'de 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
Kayseri'de 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

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Kaynak: AA

Hürriyet, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

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