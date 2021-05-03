Kayseri'de 800 çiftçiye 50 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Kayseri'de 800 çiftçiye 50 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı

03.05.2021 12:21
Kayseri'de 800 çiftçiye 50 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı, System.String[]

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 'Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi' projesi kapsamında 800 çiftçiye 50 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 'Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi' projesi kapsamında 800 çiftçiye 50 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kampüsünde gerçekleşen dağıtıma Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, çiftçiler ve basın mensupları katıldı. Dağıtılan tohumların birkaç gün içerisinde toprakla buluşacağını söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "2021 yılı Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi ve Bitkisel Üretimin Arttırılması projesi kapsamında, ilimizde bugün itibariyle kuru fasulye tohumu dağıtımına başlıyoruz. Hemen hemen bütün ilçelerimizde dağıtım gerçekleşecek olup, toplamda 50 ton üzerinde kuru fasulye tohumu bugün itibariyle üreticilerimizle buluşacak. Birkaç gün içerisinde de toprakla buluşacak ve artık önümüzdeki süreçte de ülkemizin tarımsal üretimine katkı sağlamak için hedefimiz bu yönde. 2020 yılında başlamış olduğumuz tohum dağıtımı, yüzde 75'i bakanlığımız ve yüzde 25'i çiftçi katkısıyla olan üretimde geçen yıl 32 ton yerli ve milli bir çeşidimizi dağıtmıştık. Bu yıl da aynı şekilde 50 tonun üzerinde yerli ve milli çeşidimizi Kayserili çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Geçen yıl belki Türkiye'deki en yüksek verimi aldığımız ürünlerden biriydi Kayseri'de yapmış olduğumuz üretimde. Talas'taki üreticimiz geçen yıl dekarından 500 kilogramın üzerinde kuru fasulyeden verim almıştı. İnşallah bu sene de aynı verimi Kayseri'deki bütün üreticilerimizin almasını niyaz ediyoruz" dedi.

Şahin, dağıtımın bu yıl için son dağıtım olacağını söyleyerek, "Bu yıl için bakacak olursak, tohum dağıtımı anlamındaki son dağıtımımız bu. Kayserili üreticilerimize bu yıl 805 bin kilogram tohum dağıtımı yaptık. Bunun 450 tonu yazlık buğday, aspir tohumu, kuru fasulye tohumu, nohut tohumu ve yaklaşık 80 ton civarında yem bitkisi tohumlarının dağıtımını da en son sonbahar döneminde gerçekleştirmiş olacağız. Bu projenin tabana temas ediyor olması ve üreticimizden almış olduğumuz geri dönüşün gerçekten memnuniyet verici olması bizleri de önümüzdeki süreçte yapacağımız projelerde umutlandırıyor. Bakanlığımızla yaklaşık 7 saat süren telekonferansta ülkenin birçok noktasındaki benzer projelerin gerçekten memnuniyet oluşturduğunu, bakanlığımızın nakdi destekler dışında katkılarının da sağlandığı projelerin ilimize ve milletimize büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Ben bereketli olmasını temenni ediyorum. Hiçbir zaman durmayan ve pandemide de çalışan tüm üreticilerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayseri'de 800 çiftçiye 50 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı
Kayseri'de 800 çiftçiye 50 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı
Kayseri'de 800 çiftçiye 50 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı
Kayseri'de 800 çiftçiye 50 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Mustafa Şahin, Kayseri, Tohum, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 800 çiftçiye 50 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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