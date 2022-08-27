Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 830 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

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