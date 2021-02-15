Kayseri'de 856 nüfuslu mahalleye 'koronavirüs' karantinası

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesindeki 856 nüfuslu Kayadibi Mahallesi, vaka sayısındaki artış nedreniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Yeşilhisar ilçesindeki 856 nüfuslu Kayadibi Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantina altına alındı. Yeşilhisar Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 14 Şubat 2021 saat 22.30'da yapmış olduğu toplantı neticesinde, ilçemize bağlı Kayadibi Mahallesinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle tedbiren 15 Şubat 2021 saat 00.00'dan geçerli olmak üzere 10 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verilmiştir. Mahalleye giriş çıkış yapılması yasak olup, vatandaşlarımızın temel gıda ihtiyaçları için gerekli tedbirler alınmıştır. Mahalledeki Kayadibi İlkokulu ve Ortaokulu 10 gün boyunca uzaktan eğitime devam edecektir. Halkımıza saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.