Kayseri'de 886 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 886 parça tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Melikgazi ilçesinde bir ikamete ve araca düzenledikleri operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 71 sikke, 809 tarihi obje ve 6 yüzük ile 2 dedektör ve 1 GPS cihazı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli H.M.Ç'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.