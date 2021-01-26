Kayseri'de 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı

26.01.2021 20:05
Kayseri'de 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı

KAYSERİ'de aynı yönde seyir halinde olan 9 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de aynı yönde seyir halinde olan 9 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan 38 TB 967 plakalı otomobil, 40 LC 965 plakalı otomobil, 38 AAY 176 plakalı otomobil, 38 EH 656 plakalı otomobil, 38 AEN 168 plakalı otomobil, 38 AB 032 plakalı halk otobüsü, 38 NH 841 plakalı otomobil, 8 TA 6124 plakalı otomobil ve elektrikli motosiklet, zincirleme kazada çarpıştı. Kazada araçların içinde bulunan Mehmet Polat (45), Murat Kestane (49), Aysun Türk (35), Burak Eymen Türk (6), Metehan Türk (2) ve Ahmet Bostan (34) ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri,  yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Mehmet Polat'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
500
Sancaktepe'de okul bahçesine devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı Sancaktepe'de okul bahçesine devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil okul bahçesine uçtu: 2 yaralı Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil okul bahçesine uçtu: 2 yaralı
Kaynak: DHA

Kocasinan, Otomobil, Türk, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:07 Ünlü şef Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisiyle ilk fotoğrafını doğum gününde paylaştı
20:45 10 yıl sonra Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak
20:41 Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, siyah dantelli bikinisiyle mest etti
20:02 Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü golcü Icardi için adım attı!
19:32 İngiltere'de korku yaratan hayvan! Vatandaşlara uyarılar yapıldı
19:27 Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvurdu
19:20 Sosyal medyada gündem olan fotoğraf! ABD'li adam havuzda tıpatıp benzeri başka bir adamla karşılaştı
19:03 İtalya devi Milan, RedBird Capital Partners'a satıldı!
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
18:19 Mudanya'da yaşanan sel 4 kişilik aileyi minibüste mahsur bıraktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 21:19:26. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement