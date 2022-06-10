16 hırsızlık olayının 9 şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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16 hırsızlık olayının 9 şüphelisi yakalandı

10.06.2022 15:19
16 hırsızlık olayının 9 şüphelisi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 16 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 16 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarına karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda 16 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan birinin 3 farklı olaydan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişi adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 16 hırsızlık olayının 9 şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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