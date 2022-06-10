16 hırsızlık olayının 9 şüphelisi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 16 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarına karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda 16 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan birinin 3 farklı olaydan arandığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişi adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ
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