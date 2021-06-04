Kayseri'de 9 mahalle, muhtarlık seçimi için pazar günü sandığa gidecek - Son Dakika

Kayseri'de 9 mahallede çeşitli nedenlerle düşen muhtarlıklar için pazar günü sandık başına gidilecek.

Kentte, 6 Haziran Pazar günü muhtarlık görevi sırasında vefat eden, görevden alınan ve istifa eden bölgelerde muhtarlık ve aza seçimi gerçekleştirilecek.

Melikgazi ilçesinde Alparslan ve Gökkent, Hacılar ilçesinde Karpuzsekisi, Pınarbaşı ilçesinde Karahalka, Sarıoğlan ilçesinde Kaleköy, Sarız ilçesinde Karapınar ve Oğlakkaya, Yahyalı ilçesinde Çubukharmanı, Yeşilhisar ilçesinde Gülbayır mahallelerinde seçim yapılacak.

Alparslan Mahallesi'nde 17 bin 917 seçmen 58 sandıkta, Gökkent Mahallesi'nde 4 bin 653 seçmen 15 sandıkta, Karpuzsekisi Mahallesi'nde 583 seçmen 2 sandıkta oy kullanacak.