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Kayseri'de 92 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kayseri'de 92 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı

01.02.2022 11:28
Kayseri'de 92 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle 10 ilçede kapanan 92 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle 10 ilçede kapanan 92 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yol açma çalışmaları 128 araç ve 291 personelle merkez ve 16 ilçede sürüyor.

Çalışmalarla ilçelerden Akkışla'da 7, Bünyan'da 21, Develi'de 10, İncesu'da 1, Kocasinan'da 3, Özvatan'da 4, Sarıoğlan'da 9, Sarız'da 18, Talas'ta 2 ve Yahyalı'da 17 olmak üzere toplam 92 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

Ekiplerin, Sarız'da 2, Yahyalı'da 1 mahalle yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 92 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de 92 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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