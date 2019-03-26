Kayseri'de 956 Bin 149 Kişi Oy Kullanacak

Kayseri'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 956 bin 149 kişi sandık başına gidecek.

Kayseri'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 956 bin 149 kişi sandık başına gidecek.



31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kayseri'de seçmenler oy kullanmak için kurulacak olan 3 bin 183 sandığın başında olacak. Kayseri'de yerel seçimlerde 956 bin 149 kişi oy kullanacak.



İşte Kayseri'de ilçe ilçe sandık sayıları ve seçmen sayıları:



İLÇE SANDIK SEÇMEN



AKKIŞLA 22 5.629



BÜNYAN 86 21.553



DEVELİ 175 46.817



FELAHİYE 24 5.193



HACILAR 31 9.030



İNCESU 66 18.442



KOCASİNAN 834 267.480



MELİKGAZİ 1.122 374.191



ÖZVATAN 20 4.228



PINARBAŞI 146 20.679



SARIOĞLAN 53 12.876



SARIZ 50 8.379



TALAS 321 104.805



TOMARZA 82 16.972



YAHYALI 98 26.597



YEŞİLHİSAR 53 13.278 - KAYSERİ

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