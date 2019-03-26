Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 956 Bin 149 Kişi Oy Kullanacak

Kayseri'de 956 Bin 149 Kişi Oy Kullanacak

1 saat önce

Kayseri'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 956 bin 149 kişi sandık başına gidecek.

Kayseri'de 956 Bin 149 Kişi Oy Kullanacak, System.String[]
Kayseri'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 956 bin 149 kişi sandık başına gidecek.

31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kayseri'de seçmenler oy kullanmak için kurulacak olan 3 bin 183 sandığın başında olacak. Kayseri'de yerel seçimlerde 956 bin 149 kişi oy kullanacak.

İşte Kayseri'de ilçe ilçe sandık sayıları ve seçmen sayıları:

İLÇE SANDIK SEÇMEN

AKKIŞLA 22 5.629

BÜNYAN 86 21.553

DEVELİ 175 46.817

FELAHİYE 24 5.193

HACILAR 31 9.030

İNCESU 66 18.442

KOCASİNAN 834 267.480

MELİKGAZİ 1.122 374.191

ÖZVATAN 20 4.228

PINARBAŞI 146 20.679

SARIOĞLAN 53 12.876

SARIZ 50 8.379

TALAS 321 104.805

TOMARZA 82 16.972

YAHYALI 98 26.597

YEŞİLHİSAR 53 13.278 - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:35 Kaynak: İHA

Kayseri, Güncel
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