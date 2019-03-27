Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 956 Bin 149 Seçmen Sandığa Gidiyor

Kayseri'de 956 Bin 149 Seçmen Sandığa Gidiyor

1 saat önce

Kayseri'de 956 bin 149 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek.

Kayseri'de 956 Bin 149 Seçmen Sandığa Gidiyor, System.String[]
Kayseri'de 956 bin 149 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek.

Kentte 3 bin 183 sandık kurulacak ve Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Kayseri'de 956 bin 149 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana kentte seçmen sayısı 79 bin 132 arttı.

Kayseri'de kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 3 bin 210 olan sandık sayısı 3 bin 183'e düştü.

İlçelerde en fazla seçmen Melikgazi'de

Kentte en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe Melikgazi oldu. 374 bin 191 kayıtlı seçmenin bulunduğu Melikgazi'de bin 122 sandık kurulacak.

Melikgazi'den sonra ikinci sırada 834 sandıkla ve 267 bin 480 seçmenle Kocasinan, üçüncü sırada da 321 sandık ve 104 bin 805 seçmenle Talas geliyor.

20 sandık ve 4 bin 228 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Özvatan ilçesinde olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı

 Sandık sayısı

 Seçmen sayısı
Akkışla

 22

 5 bin 629
Bünyan

 86

 21 bin 553
Develi

 175

 46 bin 817
Felahiye

 24

 5 bin 193
Hacılar

 31

 9 bin 30
İncesu

 66

 18 bin 442
Kocasinan

 834

 267 bin 480
Melikgazi

 1122

 374 bin 191
Özvatan

 20

 4 bin 228
Pınarbaşı

 146

 20 bin 679
Sarıoğlan

 53

 12 bin 876
Sarız

 50

 8 bin 379
Talas

 321

 104 bin 805
Tomarza

 82

 16 bin 972
Yahyalı

 98

 26 bin 597
Yeşilhisar

 53

 13 bin 278

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:26 Kaynak: AA

Kayseri, Politika
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