Kayseri'de ablasını tehdit eden sanığa 4 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
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Kayseri'de ablasını tehdit eden sanığa 4 yıl 4 ay hapis cezası

09.03.2022 13:46
Kayseri'de ablasını tehdit eden sanığa 4 yıl 4 ay hapis cezası

Kayseri'de ablasını ölümle tehdit ederek para istediği iddiasıyla yargılanan sanık, 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de ablasını ölümle tehdit ederek para istediği iddiasıyla yargılanan sanık, 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında müşteki G.B. ile müşteki sanık E.B'nin avukatı hazır bulundu. Tutuksuz müşteki sanıklar E.B. ile ağabeyi Y.B. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık E.B'nin "yağma", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanının olayı anlatmasını istediği mağdur kadın G.B, kardeşi E.B'nin birçok vukuatı olduğunu, şu anda hangi olaydan dolayı burada bulunduğunu hatırlamadığını söyledi.

Mahkeme başkanının olayı hatırlatıp önceki ifadesini anımsatması üzerine G.B, "Kardeşim cezaevinden Kovid-19 tedbirleri kapsamında tahliye edilmişti. Olay günü de 'para ver, yoksa seni öldürürüm' diyerek beni tehdit edip, hakaretlerde bulundu. Sonrasında camı kırıp evden ayrıldı. Durumu anlattığım ağabeyim Y.B. eve geldi. Akşam kardeşim de eve gelince ikisi kavga etti. Şikayetçi değilim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık E.B'ye, G.B'ye yönelik "yağma" suçundan 3 yıl 4 ay, sanık Y.B'ye yönelik "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından ise 6'şar ay olmak üzere toplam 4 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanık Y.B'nin ise beraatına hükmetti.

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Mahkeme, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de ablasını tehdit eden sanığa 4 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika


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