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Kayseri'de acı olay! 3 yaşındaki çocuk 14. katın balkonundan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kayseri'de acı olay! 3 yaşındaki çocuk 14. katın balkonundan düşerek yaşamını yitirdi

19.08.2021 07:10

Kayseri'de yaşanan olayda 3 yaşındaki bir çocuk, 14. katta yaşadığı evin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Polis ekiplerinin incelemesi sırasında çocuğun yakınları gözyaşlarına engel olamadı.

Talas ilçesinin Sayer Caddesi'nde 3 yaşındaki Yusuf Buğra G., ikametinin bulunduğu 14. katın balkonundan aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri inceleme yaparken, Yusuf Buğra'nın yakınları gözyaşları içerisinde çalışmaları inceledi. İncelemelerin ardından Yusuf Buğra G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de acı olay! 3 yaşındaki çocuk 14. katın balkonundan düşerek yaşamını yitirdi
Kayseri'de acı olay! 3 yaşındaki çocuk 14. katın balkonundan düşerek yaşamını yitirdi
Kayseri'de acı olay! 3 yaşındaki çocuk 14. katın balkonundan düşerek yaşamını yitirdi
Kayseri'de acı olay! 3 yaşındaki çocuk 14. katın balkonundan düşerek yaşamını yitirdi

Talas, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de acı olay! 3 yaşındaki çocuk 14. katın balkonundan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika


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