Kayseri'de açık unutulan tüp parladı: 2 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de açık unutulan tüp parladı: 2 yaralı

Kayseri'de açık unutulan tüpün parlaması sonucu hafif şekilde yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri'de açık unutulan tüpün parlaması sonucu hafif şekilde yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi Bozaltı Geçidi'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu ailenin yaşadığı bir evde açık unutulan tüp parladı. Tüpün parlaması sonucunda 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan "Online alışverişe de yasak gelecek mi?" sorusuna net yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil

Eski Trabzonsporlu Yattara: Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum, bana yardımı dokundu

Son Dakika! AK Parti'den Bahçeli'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı için ön değerlendirme süreci başlattı

Market genelgesinden sonra herkes aynı şeyi merak ediyor! Sigara satışı yasaklandı mı?

10 yaşındaki Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu

20'li yaşlar akımına dahil olan Demet Akalın, yüzünün yandığı bir pozunu paylaştı

Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı