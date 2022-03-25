Kayseri'de Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına temel ilkyardım eğitimi verildi - Son Dakika

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına temel ilkyardım eğitimi verildi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından koordine edilen etkinlikte temel ilkyardım eğitmenleri, temel yaşam desteği, yaralanmalar, kalp krizi, zehirlenme ve taşıma teknikleri gibi konuları uygulamalı anlattı.

16 saat süren eğitimin ardından yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, 3 yıl geçerli ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik kartı verildi.