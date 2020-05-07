Kayseri'de açılmaya hazırlanan berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı bulunan ve 11 Mayıs'ta açılmaya hazırlanan berber ve kuförlerde dezenfekte çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklama göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesindeki dezenfekte ekipleri 11 Mayıs'ta açılacak olan berber ve kuaförlere yönelik geniş çaplı dezenfekte çalışması başlattı.

Esnaf ve bu işyerlerinden hizmet alacak vatandaşların sağlığı için yapılan çalışmalar 1600 iş yerini kapsıyor. 10 Mayıs'a kadar sürecek dezenfekte çalışmalarında tüm işyerlerinin dezenfeksiyonu gerçekleştirilecek.

Esnafa verilen bu destek nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür eden Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan, dezenfekte çalışmalarının Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde başladığını ve peyderpey 1600'e yakın işyerinin ücretsiz dezenfekte edileceğini ifade etti.

Berber ve kuaförlerin Kovid-19 nedeniyle kapalı olduğu süreçte belediyeden destek gördüklerini kaydeden Alparslan, "Kapalı olduğumuz dönemde de iaşe yardımında bulundular. Bu destek için çok teşekkür ediyorum. 11 Mayıs Pazartesi gününe kadar mesajla esnafımızı bilgilendirerek tüm işyerlerinin dezenfektesini yaptıracağız. Pazartesi günü de işyerlerimizi açacağız." ifadelerini kullandı.