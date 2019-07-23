Kayseri'de adli işlem yapılan 375 yabancı uyruklu kişi ülkelerine iade edildi
1 saat önce
Kayseri'de 1 Ocak-16 Temmuz 2019 tarihleri arasında haklarında adli ve idari işlem yapılan 375 yabancı uyruklu şahıs, ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:40 Kaynak: İHA
'de 1 Ocak-16 Temmuz 2019 tarihleri arasında haklarında adli ve idari işlem yapılan 375 yabancı uyruklu şahıs, ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet müdürlüğü tarafından 1 Ocak-16 Temmuz 2019 arasında 201'i Afganistan
, 13'ü Bangladeş
, 19'u İran
, 78'i Pakistan
, 35'i Suriye
, 26'sı diğer yabancı ülkelerden olmak üzere haklarında adli ve idari işlem yapılan 375 şahıs ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - KAYSERİ
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