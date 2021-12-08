Üye Girişi
Kayseri'de "Adli Kolluk Koordinasyon Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

Kayseri'de "Adli Kolluk Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

08.12.2021 15:40
Kayseri'de "Adli Kolluk Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Adli Kolluk Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Adli Kolluk Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, yaşam için oksijen ne denli önemli ise toplum için de adaletin o denli önemli olduğunu söyledi.

Toplumun adalet ile nefes aldığını ifade eden Akın, "Adaletin tecellisi ancak suç işleyenlerin hak ettikleri cezayı almaları ile mümkündür. Bunun sağlanmasında işlenen suçların etkin ve adil bir şekilde soruşturulmasının önemi açıktır. Hukuka uygun yürütülen soruşturmalar yargılama mercilerinin isabetli karar vermelerinin önünü açacak ve adil kararlarla toplumun adalete ve devlete olan inancını artıracaktır." diye konuştu.

Geçmiş yıllara göre kovuşturmasızlık kararı verilmesindeki oranların artması ve özellikle açılan kamu davalarında mahkemelerde beraatla sonuçlanan dava oranlarının azalmasının sevindirici olduğunu belirten Akın, ancak özellikle mahkemelerdeki beraat oranlarının daha düşük seviyelere getirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Beraatla sonuçlanan davalarda şüpheli/sanıkların haksız yere yargılanmasına sebebiyet verilmiş olabileceği gibi delillerin yeterince toplanılmamasından dolayı mağdurun haklarının ihlali ve sanığın mahkumiyetle sonuçlanabilecek bir dosyada beraat kararı almasına neden olunabileceğine dikkat çeken Akın, şunları söyledi:

"Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün 2020 yılı verilerine göre, Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yapılan soruşturmalarda, şüpheliler hakkında verilen kararların yüzde 56,1'inde kovuşturmaya yer olmadığına, yüzde 31,6'sında kamu davası açılmasına, yüzde 12,3'ünde diğer (yetkisizlik, görevsizlik, birleştirme, başka büroya aktarılması) kararlar verilmiştir. Ceza mahkemelerinde karara bağlanan davalarda sanıklar hakkında yüzde 61,2'si mahkumiyet (hükmün açıklanmasının geriye bırakılması dahil), yüzde 15,4'ü diğer (yetkisizlik- görevsizlik-birleştirme, hükmün verilmesine yer olmadığı, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi, özel yasalar gereğince davanın ertelenmesi ve diğer kararlar), yüzde 15'i beraat, yüzde 8,4'ü ise davanın düşmesi kararı verilmiştir."

Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde etkili bir ön değerlendirme mekanizması oluşturduklarını vurgulayan Akın, ihbar dosyalarında bu yılın başından itibaren bugüne kadar 7 bin 162 dosyada soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiğini sözlerine ekledi.

Basına kapalı devam eden toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de katıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayseri Adliyesi, Cumhuriyet, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 'Adli Kolluk Koordinasyon Toplantısı' yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gazeteci Nihat Genç 15:44 Gazeteci Nihat Genç "zıpır" dediği Hasan Can Kaya'nın kendisine küfrettiğini açıkladı!
Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! 15:42 Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık 15:20 Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Kanunsuz Topraklar'da bugün: İki aşık çaresiz bir halde 15:15 Kanunsuz Topraklar'da bugün: İki aşık çaresiz bir halde ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü 14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak 13:06 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak Analistler tarih verip, 12:24 Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş 11:37 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş

Son Dakika Haberleri
15:46 Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!
15:44 Gazeteci Nihat Genç "zıpır" dediği Hasan Can Kaya'nın kendisine küfrettiğini açıkladı!
15:42 İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yanlışlıkla öldürülmüş
15:42 Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!
15:40 Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı
15:19 Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık
15:18 Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü
15:17 83 yaşındaki Türk sırra kadem bastı! Almanya'nın her yerinde aranıyor!
15:14 Kanunsuz Topraklar'da bugün: İki aşık çaresiz bir halde
15:14 Pideciye kaçan karısını Müge Anlı'da aramıştı! Serkan Kıyak da börekçi oldu!
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yanlışlıkla öldürülmüş İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yanlışlıkla öldürülmüş         
15:43
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu         
14:52
TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi         
13:07
Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi         
12:35
Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!         
12:00
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not         
10:55
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi 21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi         
09:28
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 15:57:28. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de "Adli Kolluk Koordinasyon Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement