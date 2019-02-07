Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Adliye Koridorunda Kavga: 5 Gözaltı

Kayseri'de Adliye Koridorunda Kavga: 5 Gözaltı

1 saat önce

Kayseri'de adliye koridorunda 2 grup arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Adliye Koridorunda Kavga: 5 Gözaltı, System.String[]
Kayseri'de adliye koridorunda 2 grup arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

Kayseri 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek "cinsel taciz" davası öncesi, tutuksuz sanık N.Ş. ile müşteki T.Ç. ve tarafların yakınları arasında adliye koridorunda başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Olaya müdahale eden polis ekipleri, N.Ş. ile kavgaya karışan İ.Ş, T.Ç, T.Ç. ve Y.A'yı, "hakaret" ve "darp" suçlamalarıyla gözaltına aldı.

Duruşmanın görülmesinin ardından şüpheliler, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:30 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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