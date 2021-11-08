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Kayseri'de adliyeye sevk edilen 7 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek - Son Dakika

Kayseri'de adliyeye sevk edilen 7 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek

08.11.2021 18:13
Kayseri'de adliyeye sevk edilen 7 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 10'u işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi, 7'si adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, 7 zanlının da sınır dışı edilmeleri için Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilmesine karar verdi.

Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgütün talimatları doğrultusunda Türkiye'ye giriş yapan örgüt mensuplarına kalacak ev ve yer temin ettikleri belirlenen 17 şüpheli, 2 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de adliyeye sevk edilen 7 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de adliyeye sevk edilen 7 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek - Son Dakika
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