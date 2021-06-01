Kayseri'de AFAD ekipleri açtıkları stantta vatandaşları bilgilendiriyor - Son Dakika

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 2021 yılının Afet Eğitim Yılı olarak kabul edilmesi dolayısıyla toplumun farkındalığını geliştirmek amacıyla bazı sivil toplum kuruluşu ve derneklerle birlikte stant açtı.

Cumhuriyet Meydanı'nda stant açan AFAD Müdahale Şube Müdür Vekili Hasan Say, AA muhbirine, vatandaşları afet konusunda bilgilendirmek ve dikkatlerini çekmek amacıyla sivil toplum, kamu kurum ve kuruluşlarıyla stant açtıklarını söyledi.

Gelen vatandaşlara hem afetler hakkında bilgi verdiklerini hem de nasıl korunmaları gerektiğini anlattıklarını belirten Say, "Özellikle deprem öncesi, deprem esnası ve sonrasında neler yapılması gerektiğine dair bilgiler veriyoruz." dedi.

İtfaiye, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Amatör Telsizciler Derneği, Kayseri İzciler Derneği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Turkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği ile birlikte stant açtığını kaydeden Say, 3 gün boyunca açık olacak stantlarında kullandıkları cihazları da vatandaşlara tanıtacaklarını sözlerine ekledi.