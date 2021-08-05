Kayseri'de AFAD vatandaşları bilgilendiriyor - Son Dakika

Kayseri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından açılan stantta ve simülasyon tırında vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda AFAD ekipleri tarafından açılan stantta bilgilendirici broşür, çocuklar için boyama kitabı ve yapboz dağıtıldı.

Simülasyon tırında ise vatandaşlara 5,2 ile 7,2 şiddet aralığında deprem anı yaşatılarak, çök, kapan ve tutun metodu uygulaması öğretiliyor.

AFAD Müdahale Şube Müdür Vekili Hasan Say, AA muhabirine, vatandaşları afet konusunda bilgilendirmek ve dikkatlerini çekmek amacıyla stant açtıklarını söyledi.

Vatandaşlara hem afetler hakkında bilgi verdiklerini hem de nasıl korunmaları gerektiğini anlattıklarını belirten Say, "Özellikle deprem öncesi, deprem esnası ve sonrasında neler yapılması gerektiğine dair bilgiler veriyoruz." dedi.