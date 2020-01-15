Kayseri'de Afgan çoban cinayeti davası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de Afgan çoban cinayeti davası - Son Dakika

Kayseri'de Afgan çoban cinayeti davası

6 saat önce

Kayseri'de, Afgan çobanı öldürdüğü iddiasıyla hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan Suriyeli çobanın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de Afgan çoban cinayeti davası, System.String[]

Kayseri'de, Afgan çobanı öldürdüğü iddiasıyla hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan Suriyeli çobanın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık H.E. (15) ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın babası Zekeriya E, yeminli tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde, ilk ifadesinde cinayeti kavga nedeniyle işlediğini itiraf eden oğlu ile olaydan çok sonra görüşebildiğini ve kendisinden olayın aslının farklı olduğunu öğrendiğini söyledi.

Kayseri'de büyükbaş hayvanlara bakan oğlu H.E'nin cinayeti işlemediğini, işverenleri tarafından suçu üzerine alması için tehdit edildiğini öne süren Zekeriya E, şunları kaydetti:

"Oğlumun baktığı hayvanların sahibi ve oğlu, olay gecesi oğlumu uyandırıyor. Tüfeği vererek, havaya bir defa ateş ettiriyor. Sonrasında da 'Afgan çoban öldü, cinayeti üzerine al. Sen Suriyelisin, yaşın küçük, bir ay yatar çıkarsın. Biz, ailene bakarız.' diyorlar. Oğlum kabul etmeyince de ailesi ile tehdit ediyorlar. Bunun üzerine oğlum da korktuğu için cinayeti üstleniyor. Bu kişiler, tüfeği de cesedin yanına bırakıyorlar."

Sanık H.E. de babasının anlattıklarının doğru olduğunu ve ailesine zarar vermelerinden korktuğu için cinayeti üstlendiğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Merkez Talas ilçesinde 4 Haziran 2019'da Afganistan uyruklu A.D, çobanlık yaptığı arazide av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş, olayla ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu çoban H.E. tutuklanmıştı.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Destan Arda, şakalaşırken kırılan ayna parçasının boğazına saplanmasıyla öldü
Kafede 300 lira için dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı İngiliz basını, Kasım Süleymani'nin Esed rejimi tarafından ele verildiğini iddia etti (AVCILAR'DA KAFEDE 300 LİRA İÇİN DEHŞET: 1 ÖLÜ 1 YARALI

Son Dakika Haberleri
21:26 Uluslararası Basın Enstitüsü, Mısır güvenlik güçlerinin Anadolu Ajansı ofisine baskın yapmasını... - Son Dakika
21:24 FATİH'TE 5 KATLI ESKİ BİR BİNADAN DÜŞEN TAŞ PARÇASI TEHLİKE SAÇTI - Son Dakika
21:23 Deniz, öldürüldüğü o eve 5 gün önce taşınmış - Son Dakika
21:23 İntihar eden arkeolog Merve'nin ağabeyinden iddialar - Son Dakika
21:19 Kaçak avcılara 51 bin lira ceza - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 21:30:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de Afgan çoban cinayeti davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]