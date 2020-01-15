Kayseri'de Afgan çoban cinayeti davası - Son Dakika

Kayseri'de, Afgan çobanı öldürdüğü iddiasıyla hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan Suriyeli çobanın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık H.E. (15) ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın babası Zekeriya E, yeminli tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde, ilk ifadesinde cinayeti kavga nedeniyle işlediğini itiraf eden oğlu ile olaydan çok sonra görüşebildiğini ve kendisinden olayın aslının farklı olduğunu öğrendiğini söyledi.

Kayseri'de büyükbaş hayvanlara bakan oğlu H.E'nin cinayeti işlemediğini, işverenleri tarafından suçu üzerine alması için tehdit edildiğini öne süren Zekeriya E, şunları kaydetti:

"Oğlumun baktığı hayvanların sahibi ve oğlu, olay gecesi oğlumu uyandırıyor. Tüfeği vererek, havaya bir defa ateş ettiriyor. Sonrasında da 'Afgan çoban öldü, cinayeti üzerine al. Sen Suriyelisin, yaşın küçük, bir ay yatar çıkarsın. Biz, ailene bakarız.' diyorlar. Oğlum kabul etmeyince de ailesi ile tehdit ediyorlar. Bunun üzerine oğlum da korktuğu için cinayeti üstleniyor. Bu kişiler, tüfeği de cesedin yanına bırakıyorlar."

Sanık H.E. de babasının anlattıklarının doğru olduğunu ve ailesine zarar vermelerinden korktuğu için cinayeti üstlendiğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Merkez Talas ilçesinde 4 Haziran 2019'da Afganistan uyruklu A.D, çobanlık yaptığı arazide av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş, olayla ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu çoban H.E. tutuklanmıştı.