Kayseri'de Afgan derneği el sanatları sergisi açtı - Son Dakika

Kayseri'de Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (ARSA) tarafından "Çalışkan Eller, Mülteci Kadınların El Sanatı" sergisi açıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliği ile düzenlendi.

Projeye katılan 30 kadın tarafından takı tasarım, ahşap boyama, ev eşyası ve el örgüsü gibi farklı kategorilerden 600'a yakın eser üretildi.

Sergiyle Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadının gücü ön plana çıkarmaya çalışılırken, sosyal sorumluluk faaliyetleri ile binlerce kişiye ulaşılarak destek sağlandı.